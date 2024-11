Lanazione.it - Palio Fiorentino, arriva la 22esima edizione

Firenze, 14 novembre 2024 – La storica Piazza Vittorio Veneto di Sestoè pronta a trasformarsi, ancora una volta, nell'epicentro del podismo toscano in occasione della 22adeldel 17 novembre. La gara, che si è guadagnata un posto di rilievo tra le competizioni più attese della regione, sarà quest’anno teatro di due eventi prestigiosi: il Campionato Toscano di corsa su strada per la categoria Master e il Campionato Toscano di corsa su strada per gli Allievi e le Allieve. Sotto l’abile guida del GS Il Fiorino, con il Direttore tecnico Fulvio Cappelli a capo dell’organizzazione, la manifestazione promette di mantenere standard di altissimo livello. Cappelli, noto per la sua de inflessibilità nel ricercare l'eccellenza, non lascia spazio a compromessi: ogni dettaglio, dall’organizzazione alla gara stessa, è curato con estrema meticolosità, mantenendo viva una tradizione che affonda le radici agli inizi del secolo.