Thesocialpost.it - Nave da crociera si inclina di colpo, i mobili travolgono i passeggeri: la fuga e le urla

di unadahanno attraversato momenti interminabili quando, all’improvviso, la barca ha cominciato arsi da un lato, raggiungendo un’inquietante angolazione di 45 gradi. Tra coloro che cercavano di fuggire, schivando oggetti che precipitavano verso il fondo, si trovava chi ha ripreso la scena con un video che poi è stato interrotto a causa della troppa ansia.L’incidente è avvenuto al largo di Tenerife il 7 novembre scorso, sulladella Royal Caribbean diretta verso Miami. Una tempesta inaspettata ha portato a una raffica di vento così violenta da far ruotare l’intero transatlantico, lasciando sbalorditi tutti gli occupanti. Un passeggero ha riportato ferite e laè stata costretta a fare un’improvvisa sosta a Las Palmas, in Spagna, per garantire i necessari controlli.