Tvzap.it - Musica in lutto, ci lascia per sempre una vera leggenda

Leggi su Tvzap.it

in: addio al famoso musicista che con il suo talento è riuscito a diventare una. Soprannominato “Snap Crackle”, ebbe una carriera lunga e prolifica, e accompagnò il jazz in fasi molto diverse suonando in alcune delle formazioni più importanti e influenti di almeno un paio di decenni. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Jannik Sinner, la triste indiscrezione sulla sua vita privata: cosa succedeLeggi anche: Matilde Lorenzi morta in pista, l’ex sciatore Paolo De Chiesa rivela perché si poteva salvareRoy Haynes è morto, addio al batterista jazz che ha fatto la storiaSi è spento lo scorso martedì 12 novembre 2024, all’età di 99 anni Roy Haynes, uno dei più importanti batteristi di jazz di. Il famoso musicista è morto nella contea di Nassau, New York, dopo una breve malattia.