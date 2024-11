Musica Emma Nolde | Niccolò Fabi? Ero sua amica già prima di conoscerlo

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “Il suo ‘Una somma di piccole cose’ è stato il primo album in italiano che mi ha tolto il respiro e mi ha fatto innamorare, portandomi a scriverenella nostra lingua. Avevo 15 anni e così fra me e lui, ancheche mi conoscesse, si era già formato un legame stupendo, di confidenza. Ero già suadi”. Così, in un’intervista a La Ragione, racconta la collaborazione con il cantautore in ‘Punti di vista’, presente nel suo terzo album in studio ‘Nuovospaziotempo’. “Questo disco è nato tutto a Livorno, sono due anni e mezzo che ci lavoriamo. Avevo voglia di non mettere barriere nelle canzoni, di non creare ostacoli che facciano inciampare chi le ascolta. A volte, con strutture un po’ complesse o produzioni poco accessibili, si rischia di porsi su un piedistallo e alla fine le canzoni non riescono a raggiungere chi le ascolta come dovrebbero”, racconta la giovane artista.