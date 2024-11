Gaeta.it - Morte misteriosa di Salvatore Cannova: indagini in corso su un caso che ha scosso Napoli

Facebook WhatsAppTwitter A, la tragica scomparsa di, un uomo di 50 anni, ha sollevato interrogativi e preoccupazione nella comunità.è stato trovato senza vita nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 novembre, con segni evidenti di violenza sul volto. La sua famiglia è in cerca di risposte, convinta che lapossa essere stata causata da un omicidio, legato forse a una lite o a un incidente. L’associazione Penelope è stata coinvolta per fare luce sule identificare eventuali responsabilità.Le circostanze della scomparsaera ben noto nel quartiere di San Giuseppe, dove viveva in un basso. La sua scomparsa risale al pomeriggio di venerdì 8 novembre, quando ha lasciato casa indossando una vestaglia con cappuccio blu, accompagnato dal suo cane Charlie.