Mister Movie | Tom Cruise rifiuta il sequel Intervista col vampiro 2 ecco perché

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Tom, ormai celebre per il suo ruolo delLestat de Lioncourt nel cult horror del 1994 “col”, ha sorpreso molti fan con la sua decisione di non riprendere il personaggio per un. A rivelare i retroscena di questa scelta è il regista Neil Jordan, che in un’a Variety ha raccontato come il progetto di un secondo film sia stato abbandonato proprio per il “no” deciso di. Jordan ha spiegato che gli era stata chiesta la sceneggiatura di “The Vampire Lestat”, ma l’assenza di interesse da parte diha portato tutto a un nulla di fatto: “Tom non voleva riprendere il ruolo. È stato semplice così.”col2 non si farà maiLa performance diaccanto a Brad Pitt, che interpretava Louis de Pointe du Lac, rimane iconica per i toni cupi e sensuali del film, fedeli al romanzo di Anne Rice.