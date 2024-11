Gaeta.it - Milano inaugura una panchina bianca per le vittime della strada: un simbolo di memoria e prevenzione

A, un'iniziativa significativa riveste un'importanza particolare nel contestosicurezzale. L'Associazione Italianae Infortuniha dato il via a un progetto che prevede l'installazione di panchine bianche in diverse città italiane, simboli diper le. Questo progetto mira a sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo ai rischi legati alla guida, promuovendo una maggiore attenzione alla sicurezza.Lain Largo RichiniLaè stata collocata in Largo Richini, nel cuore dei giardini Camilla Cederna, di fronte all'Università degli Studi di. In questi giorni, il pittore Gregorio Mancini, noto come Greg, si è occupato dell'imtura. Questo atto non è solo un'operazione estetica, ma rappresenta un messaggio profondo rivolto alla comunità.