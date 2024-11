Lanazione.it - Meccanici preziosi come l’oro. A breve 800 pensionamenti. Arriva il corso per specializzarsi

Leggi su Lanazione.it

Il settore della meccanica impiega 2500 addetti, molti dei quali non più giovanissimi. Per avere un’idea ad oggi 800 dei 2500 operai sono sopra la soglia dei 50 anni, e di questi 800 circa 200 hanno più di 60 anni. Da qui a pochi mesi è facile intuire che il settore avrà bisogno di almeno altrettante figure da inserire nelle aziende. E quello che fa ancor più riflettere è il fatto che tra le imprese meccaniche, secondo un recente studio di Cna, il 75% afferma di avere intenzione di assumere nuovo personale nelperiodo, e il 90% delle imprese che intendono assumere ammettono di avere problemi nella ricerca di personale specializzato e non. Se neltermine la situazione è preoccupante, lo è ancora più nel medio lungo termine: secondo lo studio di Cna saranno oltre 13000 gli addetti del settore manifatturiero che andanno rimpiazzati con nuove braccia e la stima si fa ancora più preoccupante se si pensa che almeno 3000 persone verranno a mancare per mancanza di forza lavoro.