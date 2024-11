Metropolitanmagazine.it - Lo sfogo di Giorgia sull’ex fidanzato Alex Baroni: “Avrei voluto morire con lui”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

In un’intervista a Il Messaggero, la cantanteha raccontato una parte di sè molto toccante, parlando della morte dell’exe della difficoltà a rimanere incinta. Una carriera di successi la sua, segnata anche da un periodo tragico, quello della scomparsa diin un incidente in moto.La storia d’amore trasono stati fidanzati dal 1997 fino al 2001, e pochi mesi dopo la loro separazione, il cantante è venuto a mancare a causa di uno scontro fatale in moto il 19 marzo 2002. Dopo quasi un mese di coma, si è spento segnando per sempre la vita di. La cantante ha raccontato in un’intervista come ha vissuto quel periodo tragico: «Non so veramente come ho fatto a superare il dolore. Sembra che sia successo un momento fa.