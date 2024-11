Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta in DIRETTA: Benedetta Pilato in grande spolvero! Bacico e Curtis subito protagonisti in batteria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.55: Partita la seconda serie dei 1500 stile libero donne con al via sei atlete fra cui Linda Caponi11.54: Questi i finalisti dei 50 stile libero uomini: Deplano, Miressi, Guatti, Franceschi, Passafaro, Dotto, Brambillaschi, Ballarati11.53: Leonardo Deplano si impone nell’ultimacon il miglior tempo di 21?34 davanti al veterano Dotto con 21?77 e a Bori con 21?8811.52: Alessandro Miressi con 21?45 mostra di essere in buona condizione e vince la penultimaprecedendo Passafaro e Franceschi secondi a pari merito con 21?7611.51: Giovanni Guatti con 21?67 vince la terzaprecedendo Ballarati con 21?79 e Lopez con 21?9211.50: Meniconi con 22?50 si aggiudica la secondadei 50 sl11.48: Daniel D’Agostino vince la prima di 5 batterie dei 50 stile libero uomini con 22?2711.