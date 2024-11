Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 14 novembre

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di14. Ariete Avrete successo se porterete nel vostro ambiente la comunicativa dell'Ariete, giovialità, ottimismo, senza mai perdere il tono battagliero che distingue il vostro pianeta guida Marte. Particolarmente importante risulta Luna in fase di plenilunio in Toro, che è il vostro campo del denaro e anche delle spese ma certamente oggi vi porta certe possibilità di guadagno. Giove interessa voi genitori, non vi potete lamentare - avete messo al mondo figli belli e intelligenti. Toro Arriva nel segno la Luna che cambia fase e diventerà piena completamente domani sera, ma oggi stesso accompagnata dalla forza di Urano produce una forte ondata creativa e produttiva, non esclude naturalmente un aumento della passionalità e protegge le persone che sono ancora alla ricerca dell'amore.