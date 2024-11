Quotidiano.net - L'ascesa di Sestre, la startup pugliese che vuole rivoluzionare il benessere femminile

Bari, 14 novembre 2024 – Appena un mese fa hanno annunciato la chiusura di un round di investimento da 400mila euro, grazie al quale proseguiranno il proprio percorso di crescita e consolidamento sia in Italia che in altri Paesi europei, a partire dalla Spagna.specializzata nella produzione di integratori a base di principi attivi della dieta mediterranea – in grado di migliorare il, favorire la gravidanza e trattare le disfunzioni ormonali – ambisce ora a diventare punto di riferimento per le donne di tutte le età, dalla prima mestruazione fino alla menopausa. Un valore sociale per cui la, con sede a Trinitapoli (Ba), è entrata a far parte, fra l’altro, di LifeGateWay, l’ecosistema italiano che sostiene e connette imprese innovative sostenibili.