Ilgiorno.it - La vittoria di Cesano. Il giudice cancella l’esclusiva per i rifiuti

anche al Consiglio di Stato per il Comune diMaderno nella causa in cui è stato trascinato da Gelsia Ambiente, a seguito della decisione del consiglio comunale di avviare la trasformazione del servizio raccolta e smaltimentoin un servizio in-house, gestito direttamente dai Comuni.Maderno aveva già vinto al Tar e questa sentenza definitiva del Consiglio di Stato spiana la strada a tutti i 55 comuni della Provincia di Monza e Brianza che da tempo stanno lavorando all’ipotesi di creare una nuova società pubblica a cui affidare i servizi ambientali. La sentenza emessa dal Consiglio di Stato elenca 13 motivi di merito con cui giunge alla conclusione di respingere l’appello presentato da Gelsia Ambiente. Tra questi si evidenzia che "la procedura per la correzione del precedente modello risulta ancora in itinere perché il Comune diMaderno e gli altri Comuni soci non hanno ancora disposto l’affidamento di alcun servizio secondo il modello in-house ed è per tale ragione che non sono state ancora compiute le valutazioni tecnico economiche per la redazione della relazione prevista dalla legge delle quali l’appellante lamenta la mancanza".