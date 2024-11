La prima Influencer Italiana creata con Intelligenza artificiale certificata meta al MoRe Impresa Festival 2024

Leggi su Ilfaroonline.it

Modena, 14 novembre– Al, la manifestazione dedicata all’innovazione e al futuro del lavoro organizzata da Lapam Confartigianato, arriva Francesca Giubelli, lainteramente conda. Sarà proprio Giubelli, accompagnata dai suoi creatori Emiliano Belmonte, Valeria Fossatelli e Francesco Giuliani a parlare di come l’stia aprendo nuove frontiere nel mondo digitale e nel settore del lavoro creativo. L’evento si terrà giovedì 14 novembre, presso la sede centrale Lapam Confartigianato a Modena, in Via Emilia Ovest 775, a partire dalle ore 18.Francesca Giubelli rappresenta una nuova era di, frutto dell’incontro tra tecnologia avanzata e capacità narrativa, che permette una connessione innovativa con il pubblico.