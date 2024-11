Gaeta.it - Inaugurato il “borgo della tenerezza” a Cerveteri: un nuovo progetto di ascolto per le famiglie

Facebook WhatsAppTwitter Il 17 novembre 2024, il Vescovo GIANRICO RUZZA ha ufficialmenteil “” presso il SASSO, nel comune di. Dopo la MESSA celebrata alle 12 nella CHIESA DI SANTA CROCE, il presule ha benedetto i locali adiacenti, dedicati a un servizio dirivolto alledel territorio. Questocentro rappresenta un importante gesto di attenzione da parteCHIESA nei confronti delle comunità locali, in particolare per leche affrontano sfide e fragilità relazionali.Un servizio diper leIl “” vuole offrire un luogo di conforto e sostegno a chi desidera condividere le proprie esperienze e comprendere meglio i legami matrimoniali attraverso una prospettiva di fede. Secondo un calendario stabilito, varie coppie disi renderanno disponibili per accogliere e ascoltare le persone che cercano supporto nelle loro relazioni.