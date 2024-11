Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Benvenuto Presidente!, Giovedi 14 Novembre 2024

Leggi su Digital-news.it

14sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 (canale 301) andrà in onda!, una commedia diretta da Riccardo Milani con Claudio Bisio e Kasia Smutniak. La storia ruota attorno a un errore di omonimia che porta un montanaro appassionato di pesca, interpretato da Bisio, a diventaredella Repubblica Italiana. La sua spontaneità, il linguaggio schietto e l'inesperienza generano una serie di situazioni comiche e offrono uno spunto di riflessione sulla politica italiana attraverso una satira pungente. SkyDue HD, sempre alle 21:15, propone Zero Dark Thirty, un thriller premiato agli Oscar, diretto da Kathryn Bigelow e con protagonisti Jessica Chastain e Joel Edgerton.