Abruzzo24ore.tv - Grave incidente sul lavoro a Giulianova: operai feriti durante la raccolta rifiuti

Teramo -duedella Riecoun intervento di, entrambi ora in ospedale ma fuori pericolo di vita. Accertamenti in corso sul camion compattatore coinvolto.sulquesta mattina tra le 6:30 e le 8:30 in via Monfalcone,, dove duedella Rieco, l’azienda incaricata della gestione dellacittadina, sono rimastimentre operavano con un camion compattatore. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo si sarebbe improvvisamente sfrenato, procedendo all'indietro verso la spazzatrice e schiacciando uno dei lavoratori, un uomo di 57 anni. L'altroo, nel tentativo di soccorrere il collega e arrestare il movimento del mezzo, ha riportato una ferita al braccio.le operazioni didell’organico, l'o più anziano si trovava nella parte posteriore del camion, tra il veicolo e la spazzatrice.