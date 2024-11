Gaeta.it - Giuseppe Conte richiama il governo a intervenire per l’emergenza alluvione in Emilia-Romagna

Facebook WhatsAppTwitter Le recenti alluvioni che hanno colpito l’hanno attirato l’attenzione dei media e della politica. In questosto, il leader del Movimento 5 Stelle,, ha sollevato questioni urgenti in merito ai provvedimenti da adottare per i cittadini colpiti. Durante la sua visita a Borgo Farneto, un’area particolarmente devastata, ha espresso preoccupazione per la lenta risposta delle istituzioni e per la situazione di molti alluvionati, che, a causa di eventi simili, non hanno ancora ricevuto alcun sostegno.La richiesta di un commissario per la ricostruzioneDurante il suo intervento,ha sottolineato l’importanza di nominare rapidamente un nuovo commissario per la ricostruzione. Secondo lui, i passaggi burocratici devono essere snelliti per garantire un intervento tempestivo.