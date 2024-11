Lanazione.it - Freddo e rischio gelate in Toscana. All’Abetone la prima neve della stagione

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 14 novembre 2024 – Addio all’anticiclone e al caldo anomalo che hanno accompagnato le prime settimane di novembre, inè arrivati ile con lui lanevicata diall'Abetone, sull'Appennino Pistoiese. Aria polare Il tempo nel weekend Nuova perturbazione dal 17 novembre Pochi fiocchi ma sufficienti ad imbiancare le montagne e le stradeprincipale stazione sciistica del centro Italia. Imbiancata anche la piazza principale del paese. È presto per fare previsioni sulle date di apertura degli impianti, ma il fatto che la coltre bianca sia arrivata il 14 novembre lascia ben sperare per un buon inizio died è comunque di buon auspicio per gli operatorizona, che negli ultimi anni hanno sofferto proprio per la carenza disulle piste da sci.