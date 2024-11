Zon.it - Finanza Epica!: educare i giovani alla consapevolezza economica per costruire il futuro

“Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani” è lo slogan della settima edizione del mese dell’Educazione Finanziaria, manifestazione promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin) presso il Ministero dell’Economia e Finanze, che quest’anno si svolgerà per la prima volta dal 1° al 30 novembre in tutta Italia.L’eventoIn occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria, venerdì 15 novembre dalle 10:00 alle 12:30, presso l’Istituto ProfAgri di Salerno, si terrà l’evento “!“, trasmesso anche in diretta sui canali social della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e dei partner.L’iniziativa, promossa dFondazione Cassa Rurale Battipaglia in collaborazione con ProfAgri, Fondazione Tertio Millennio ETS, Federazione Banche di Comunità Campania Calabria, Banca Campania Centro e KairòsSoci di Banca Campania Centro, è rivolta agli studenti del ProfAgri e mira a sensibilizzare e formare isui temi dellaconsapevole, promuovendo una visione cooperativa e mutualistica dell’economia.