Ferrara, il vino che ’matura’ sott’acqua

, 14 novembre 2024 – È stato il primo a portare le ostriche dalla Francia, lui con il cuore da anni nella Sacca di Goro dove guizza l’azzurro del granchio blu. Vongole rase al suolo, le cozze che ancora un po’ resistono nello scricchiolare dei gusci. Laurent Sitterlin, 59 anni – a Goro semplicemente Lorrain –, è partito tanti anni fa dall’Alsazia per insegnare come si producono le ostriche. Vengono messe in cestelli, i granchi non riescono a romperli. Sono salve. “E in quei cestelli mettiamo anche bottiglie di, la nostra cantina. Lì il‘matura’ insieme alle ostriche. Così a fianco alla produzione dei mitili abbiamo dato il via a quella di”. Nei calici uve Fortana dai vigneti del Bosco Eliceo nel Delta. Per 12 mesi il– si chiama Gaurus, spumante rosé – riposa nelle cantine Mattarelli, azienda vinicola di Vigarano dove vive una storia di famiglia.