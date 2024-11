.com - Ex marito di Noemi Bocchi condannato al carcere: il motivo

Mario Caucci, exdi, noto imprenditore e dirigente della squadra di calcio di Tivoli, è statodal tribunale di Roma a quattro anni di reclusione per accuse di maltrattamenti e mancato mantenimento nei confronti dell’ex moglie. La vicenda, iniziata nel 2019 con una denuncia formale da parte della donna, ha portato a una lunga battaglia legale in cui la Procura aveva richiesto una pena di cinque anni e mezzo.La denuncia die l’inchiestaLa denuncia dicontro Mario Caucci, presentata presso il commissariato di Prati nel settembre 2019, ha rappresentato l’inizio di un’indagine approfondita., nota come attuale compagna dell’ex calciatore Francesco Totti, ha accusato l’exdi violenza fisica e di comportamenti vessatori, portando alla luce un episodio specifico avvenuto nell’autunno dello stesso anno.