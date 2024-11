Davidemaggio.it - Endless Love, anticipazioni di sabato 16 novembre 2024: la verità sulla morte di Ozan?

Leggi su Davidemaggio.it

© Us MediasetAbbandonata la messa in onda pomeridiana dal lunedì al venerdì, in favore di Segreti di Famiglia,continua la sua corsa, in attesa del gran finale, ogni giovedì in prima serata e ilpomeriggio alle 14.45 circa. Scopriamo dunque che cosa succederà di puntata in puntata a Nihan e Kemal, protagonisti assoluti della dizi turca, attraverso le nostredi16Tarik cerca di nascondere ladiEmir scopre che l’incidente di Nihan non è avvenuto per caso; qualcuno ha manomesso il servofreno della sua automobile. Per questo motivo, decide di incaricare Tufan di rintracciare chi ha compiuto l’atto e chi lo ha mandato. Gurcan, d’altro canto, si rende conto di quanto sia pericoloso il suo comportamento e chiede ad Asu di dargli qualcosa di più.