Ilfattoquotidiano.it - “Di notte sentivamo spesso colpi misteriosi, pensavamo fossero animali invece c’era un uomo nudo sotto al pavimento”: il racconto choc

“Di”. Per settimane, i rumoriavevano turbato il sonno di una 93enne di El Sereno, un quartiere di Los Angeles.nella, di intensità crescente, avevano portato la donna e la sua famiglia a credere che un animale avesse trovato rifugiola casa. Ma la verità si è rivelata ben più inquietante: giovedì 7 novembre, la polizia ha scoperto unnascosto in un’intercapedinel’abitazione. Dopo ore di tensione, il sospettato è stato arrestato, ma non senza difficoltà.E’ stato Ricardo Silva, genero della donna, a raccontare all’NBC News quanto accaduto: “Di solito i rumori si sentivano a tarda, quindi li avevamo semplicemente attribuiti a degli. Ma quellaerano particolarmente forti, così abbiamo deciso di chiamare la polizia”.