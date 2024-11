Ilfattoquotidiano.it - Con Meloni alla Cop29 anche l’Europa può partecipare al gioco dei negazionisti

Sembrava dover essere ricordato come uno scontro titanico quello di Dubai per ottenereCop 28 quel vago “transition away” dai combustibili fossili. Ora, a Baku, se lo sono perfino dimenticato ed anzi hanno ricordato che è colpa dei consumatori se i petrolieri sono costretti a estrarre e vendere schifezze.In Azerbaijan la presenza di Giorgianon è stata casuale. Anzi, ha voluto rimarcare chepuòaldei. Lo ha fatto ostentando quell’amore materno che presiede ormai alle sue esternazioni sul futuro che, grazie a lei e per le fortune di sua figlia, sarà immancabilmente migliore. Nella toccata e fugaCop 29 di Baku ha suggerito che, tra le grandi emergenze, quella climatica si possa risolvere “senza ideologie”, ma con un pragmatismo neutralmente distante dalle diverse tecnologie in campo.