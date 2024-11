Collateral | la spiegazione del finale del film con Tom Cruise

Leggi su Cinefilos.it

: ladeldelcon TomDimenticate tutto ciò che pensate di sapere sudi Michael Mann e consideratelo unsulla cultura del lavoro e sulla vita del XXI secolo, inquadrato attraverso la lente della guida dei taxi e dell’omicidio su commissione. Attraverso questa lettura, il titolo può essere inteso come un riferimento agli esseri umani come dannii. Mann ha esplorato un tema simile in Insider – Dietro la verità, uncandidato a sette premi Oscar che racconta di un informatore che smaschera un’azienda produttrice di tabacco per aver reso le sue sigarette volutamente più coinvolgenti.In, lui e lo sceneggiatore Stuart Beattie hanno semplicemente affrontato la questione in modo più indiretto e orientato all’azione. La trama è abbastanza facile da seguire e da descrivere: il killer Vincent (Tom) costringe il tassista Max (Jamie Foxx) a portarlo in giro per Los Angeles di notte mentre cancella i nomi dalla sua lista di omicidi da compiere.