Cile | nuove accuse di violenza sessuale contro l’ex calciatore Jorge Valdivia

È stata rinviata a lunedì prossimo l’udienza in cui la magistraturana valuterà se iscrivere formalmente nel registro degli indagati ed eventualmente arrestareno, denunciato per la seconda volta in meno di un mese pernazionale, soprannominato Il Mago, è comparso davanti ai giudici questa mattina per difendersi dellaformalizzate recentemente, tuttavia il protrarsi dell’udienza ha portato a un rinvio. La vittima della seconda presuntaha descritto circostanze simili a quelle della prima denuncia: sarebbe stata infatti violentata dopo aver bevuto insieme a, e afferma anche di esser stata probabilmente drogata.centrocampista del Palmeiras era stato scarcerato pochi giorni fa dopo aver trascorso quasi due settimane in carcere a seguito di una prima denuncia.