Lanazione.it - "Chiudi gli occhi e…immagina": La scuola di cinema Immagina compie 30 anni

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 14 novembre 2024 - Da 30a Firenze esiste unacapace di regalare al mondo delprofessionisti di talento, appassionando le giovani generazioni ad una delle più magiche forme d’arte di tutti i tempi: latografia. Il 2024 è l'anno in cui ladidi Firenze, fondata e diretta dal regista Giuseppe Ferlito, festeggia il suo trentennale, e lo fa promuovendo tante le iniziative a favore del suo target di riferimento preferito: i giovani. Dalle borse di studio dedicate agli allievi meritevoli allo sconto speciale destinato agli studenti fino ai 18di età. Trent’di passione, impegno condiviso, traguardi raggiunti e sogni realizzati. Insieme, perché alladigli studenti iscritti ai corsi di regia, recitazione, sceneggiatura, montaggio, doppiaggio, sono protagonisti in prima persona delle produzionitografiche – spesso pluripremiate – e di tutte le tappe di un percorso di formazione e accrescimento non solo individuale, ma collettivo.