Chiedeva più di 2mila euro per far tornare insieme gli ex fidanzati, denunciata cartomante

Il dolore e la disperazione per la fine di un amore possono spingere a compiere gesti estremi e a prendere decisioni discutibili. È quanto accaduto a una donna di Riccione di 49 anni, che, in preda allo sconforto per la fine di una relazione, ha cercato conforto e soluzioni nel mondo della magia. Ma il suo sogno d’amore, oltre a non realizzarsi, le è costato caro: ben 2.200per un rito di “legamento” eseguito da una presunta. E così, quando l’amato non è tornato, la donna ha scelto di denunciare l’esperta di magia per truffa. La ricerca della magia per ritrovare l’amoreI fatti risalgono al 2021, quando, dopo una rottura dolorosa decisa dall’ex compagno, la donna romagnola, ormai affranta, decide di esplorare vie alternative per riconquistarlo. Dopo vari tentativi falliti, e ormai incapace di sopportare il dolore, si rivolge a unaspecializzata in “legamenti”.