Carlos Augusto rientro alle porte | l’Inter rispetta la tabella di marcia!

continua a lavorare duro per tornare a disposizione di Simone Inzaghi. Tutto fra presupporre al rispetto delle tempistiche: c’è una data precisa.L’ULTIMO – L’infermeria delnelle ultime settimane si è fortunatamente svuotata. Il pilastro della difesa Francesco Acerbi e quello del centrocampo Hakan Calhanoglu sono tornati a disposizione di Simone Inzaghi. Ma l’natore delattende l’ultimo reduce da infortunio. Si tratta di, fuori dalla lista dei convocati nerazzurra tra toppo tempo. Il brasiliano, pur non essendo uno degli undici inamovibili dell’natore piacentino, risulta comunque preziosissimo nelle alternanze nerazzurre. Soprattutto quando il calendario, tra impegni di campionato e Champions League, chiama tutti a uno sforzo non indifferente.