Calvano | Promesse mantenute E per il futuro realizzeremo il cavalcavia a Ponti Spagna

"Vogliamo continuare ad essere al fianco del territorio e Bondeno può essere protagonista del rilancio". Così Paolo, candidato consigliere alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre, incontrando i cittadini, martedì sera alla Sala 2000. "Abbiamo preso impegni che abbiamo mantenuto – ha detto –. Negli ultimi quattro anni la Regione ha stanziato 18 milioni e mezzo di euro al Comune di Bondeno. Il finanziamento più recente sono i 4 milioni di euro per la bretella di Belfiore. Vogliamo continuare e stiamo pensando nel prossimo mandato a unda realizzare a".ha ribadito l’impegno della giunta nei confronti del territorio bondenese, sottolineando l’importanza di un dialogo costante con la comunità locale: "Questa campagna elettorale ci serve per restare in stretto contatto con le comunità locali e cogliere quello che ci servirà in Regione – ha aggiunto – per raccogliere istanze che vorremmo trasformare in impegni".