Basket B nazionale La Ristopro si butta via nella ripresa | vince Chieti 90-77

Primi 20’ eccellenti della squadra di Niccolai che poi vanifica tuttoseconda parte: espulsi Pisano e Pierotti, break di 20-0 e gli abruzzesi vinconoFABRIANO, 14 novembre 2024 – Lasciupa nel secondo tempo e perde a90-77.Dopo la palpitante vittoria sulla Fabo Montecatini, la squadra di Niccolai non si ripete e cede il passo al PalaTricalle nonostante un avvio positivo. Il terzo quarto da dimenticare condanna i cartai, che poi al 33’ vedono espulso Pierotti per un doppio fallo tecnico per proteste e infine negli ultimi minuti anche il vice play Pisano per un doppio fallo antisportivo.Fabriano mastica amaro per non aver concretizzato nei primi 20’ la miglior qualità di gioco espressa e per non essersi dimostrata poi solida mentalmente sul rientro dei teatini.La, non a caso, va forte finchè fa altrettanto Pierotti, autore di un primo tempo da 17 punti in 15’ di impiego.