Bagnaia “Un onore lottare fino alla fine per il titolo”

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Si chiude il sipario, c’è ancora il punto interrogativo più importante, ma a Barcellona si avrà finalmente la risposta. Tutto pronto per l’ultimo atto della stagione MotoGP 2024 che si correrà questosettimana sul Circuit de Barcelona-Catalunya. Dopo gli eventi alluvionali che hanno colpito le zone limitrofe della città di Valencia, tra cui anche l’area del Circuit Ricardo Tormo che avrebbe dovuto ospitare l’ultimo GP dell’anno, il Mondiale farà infatti tappa al Montmelò e i ricavati dell’evento, ribattezzato per l’occasione Solidarity GP di Barcellona, saranno destinati ad aiutare le vittime dell’alluvione. Per la terza volta consecutiva le sorti del Mondiale MotoGP saranno decise nell’ultimo appuntamento dell’anno, con i due piloti Ducati Jorge Martìn e Francescoancora una volta protagonisti della lotta iridata.