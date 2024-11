.com - Atp Finals, Zverev attacca le “nuove” palline: per gli esperti aumenta rischio infortuni

(Adnkronos) – Le Atpdi Torino entrano nel clou – dopo la vittoria di ieri sera di Sinner contro Fritz – con lo spettro dell’allarme sulle‘mosce’ lanciato da Alexander, che ne ha lamentato una maggior lentezza con conseguenze per gliagli arti superiori dei tennisti. “Il gioco sarebbe diventato più lento con un aumento della durata degli scambi e una diversa biomeccanica di gioco” ha spiegato all’Adnkronos Salute il medico-fisiatra Andrea Bernetti, segretario generale della Simfer, Società italiana di medicina fisica e riabilitativa. “L’analisi biomeccanica del tennis in relazione alla pallina – continua Bernetti – è stata indagata in diversi studi da alcuni autori, grazie a una simulazione di un sistema braccio-racchetta. Questi hanno analizzato nove posizioni di impatto e forza della presa.