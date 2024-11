Zon.it - Amalfi, la pulizia dei fondali marini grazie a 20 apneisti

Salvaguardia del mare e della biodiversità degli ecosistemi: prosegue senza sosta l’attività del Comune dia difesa dell’ambiente, tra le azioni del Piano per un turismo sostenibile.È in programma per sabato 16 novembre 2024 la nuova giornata ecologica didei, promossa dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee – Sezione provinciale di Salerno.Le iniziative ambientali costituiscono uno dei punti cardine del programma delle 11 “Azioni per un Turismo più sostenibile” presentate dal Sindaco Milano nelle scorse settimane.Un’iniziativa che rappresenta un appuntamento fisso nell’agenda politica die che sabato vedrà in campo una grande rete di cooperazione, con il coinvolgimento degli Assessorati all’Ambiente e alla Protezione Civile retti da Ilaria Cuomo e Francesco De Riso.