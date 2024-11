Oasport.it - A che ora le semifinali delle ATP Finals 2024: programma 16 novembre, guida tv e streaming

In una situazione di estrema particolarità, con gli ultimi due giorni dei gironiATPancora da disputare il numero dei giocatori già certi della qualificazione per leè pari a zero. Un fatto che, per il torneo di fine anno, non si verificava dal 2010.Rimane il fatto che, in questa fattispecie, molto sarà giocato dal fattore tempi di recupero, non solo e non tanto perché c’è chi avrà due giorni di riposo e chi uno, ma anche per via della necessità di dover stilare con cura un ordine di gioco che giocoforza dovrà ballare tra varie esigenze: televisioni nazionali, internazionali, giocatori e chi più ne ha più ne metta. Com’è come non è, a Torino è tutto pronto per un weekend potenzialmente stellare.LeATPsi giocheranno sabato a Torino. Sky Sport le trasmetterà integralmente su Sky Sport Tennis (203); per la sessione serale interverrà anche Sky Sport Uno (201).