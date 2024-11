Lanazione.it - Una giornata della Gentilezza molto particolare alla scuola materna Acropoli

Arezzo, 13 novembre 2024 – “Come possiamo cambiare il mondo? Un atto casuale divolta” ci ricorda il bravissimo attore statunitense Morgan Freeman. La data del 13 novembre coincide con lad'aperturaConferenza del World Kindness Movement tenutosi a Tokyo nel 1997 e conclusosi con la firmaDichiarazione. Laè tutto quell'insieme di azioni, atteggiamenti, comportamenti ma anche parole che hanno la finalità di fare del bene all'altro. Rivolgersi agli altri con un per favore, cedere il passo ad un anziano, aiutare chi si trova in un momento di difficoltà. In fondo un solo atto dipuò mettere le radici in tutte le direzioni, e le radici si sa nascono e fanno nuovi alberi. In questo giornoma anche in tutti gli altri 364 giorni dell’anno, sarebbe bello promuovere l’attenzione e il rispetto verso il prossimo, la cortesia dei piccoli gesti, la pazienza, la cura, l’ascolto dei bisogni degli altri senza dimenticare i propri.