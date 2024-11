Gaeta.it - Ultima chiamata per il Premio COMEL: cerimonia di premiazione il 16 novembre a Latina

Il, concorso internazionale riconosciuto per la promozione dell'arte con l'alluminio, si avvicina alla sua conclusione con ladiprogrammata per il 16presso lo SpazioArte Contemporanea di. Quest'anno, il contest ha visto la partecipazione di oltre 350 opere, permettendo ai visitatori di scoprire la mostra "Alluminio, sotto la superficie" e di votare l'opera preferita. La giuria di esperti, composta da professionisti del settore, selezionerà il vincitore del2024, in un evento che promette di rivelare talenti straordinari e idee innovative.Il tema dell'edizione 2024La mostra "Alluminio, sotto la superficie" funge da cornice per l'edizione 2024 e rappresenta un invito a riflettere sul materiale stesso.