Tribunale di Benevento, giurano nuovi Magistrati

Tempo di lettura: < 1 minutoL’11 e il 12 novembre hanno prestato giuramento iin Tirocinio nominati con il dm del 22.10.2024. Tra di loro hanno giurato anche Valeria De Lorenzo, Elena Ficociello, Luca Pio Orlando, Antonio Pepe, Carmine Pignatiello, Carol Ruggiero e Mirko Russo della provincia di. I giudici beneventani saranno impegnati per i prossimi 12 mesi in attività di tirocinio nelle aule die di formazione presso la Scuola Superiore della magistratura prima di prendere servizio nelle rispettive sedi giudiziarie. Il conseguimento di questo risultato è un motivo di grande orgoglio per il territorio sannita. Per accedere alle funzioni giudicanti e requirenti infatti è stato necessario superare un concorso particolarmente selettivo con migliaia di partecipanti che si compone di tre prove scritte e una prova orale per la cui preparazione occorrono molteplici anni di studio.