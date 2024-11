Quifinanza.it - Successo per l’evento di NewsMondo.it alla Borsa di Milano: Missione Intelligenza Artificiale

Durante la mattinata, che ha visto la partecipazione di esperti e leader del settore finanziario e assicurativo, è stato approfondito il ruolo cruciale dell’all’interno della trasformazione digitale e delle nuove strategie aziendali.Alessandro Plateroti, direttore di.it, che ha aperto i lavori e moderato l’incontro, ha dichiarato: “Ildel nostro secondo convegno sulle grandi sfide della digital economy conferma l’importanza e il bisogno di un confronto concreto, costante e aperto tra tutti i grandi player del mercato dell’innovazione: non solo per le strategie delle imprese, ma anche per le istituzioni pubbliche e soprattutto per la società civile. L’informazione deve crescere al ritmo della tecnologia”. Al suo fianco Franco Ferraro, capo redattore di SkyTG24, che ha moderato i panel con interventi mirati e approfondimenti sull’innovazione tecnologica, offrendo una visione d’insieme sui cambiamenti in atto nel settore.