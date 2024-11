Gaeta.it - Sembra proprio di stare in una favola, ma sei ad un passo dalla capitale: è questo il luogo più suggestivo del Lazio sconosciuto anche ai romani

Facebook WhatsAppTwitter E’ un posto fatato e magico,diin una: ecco dove si trovadelai. Magia, incanto, e bellezze naturali sono le caratteristiche di un bellissimo bosco che si trova a pochi chilometri da Roma. Un posto davvero unico cheaver ispirato più di un racconto fiabesco. Da tempo è stato ribattezzato il bosco di Biancaneve per le sue similitudine con quello descritto nella fiaba. Non è infatti la prima volta che il bosco dove la bellissima principessa fugge per non essere uccisamatrigna, è associato ad dei siti italiani.Non sorprende che alcune location delle fiabe esistano veramente. Sono spesso ispirati a posti reali che hanno caratteristiche uniche, dove la natura è protagonista. Tra questiil bosco di Biancaneve, un sito che nonostante si trova a pochi chilometricittà e cheessere fuori dal mondo.