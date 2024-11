Lapresse.it - Scuola, Axa Italia lancia progetto “La fatica di essere medie” su educazione affettiva

Axaentra nelle scuole al fianco di Fondazione Una Nessuna Centomila con ildiall’affettività ‘Ladi’. Al via nella giornata di ieri a Torino presso l’istituto I.C. Foscolo e oggi a Milano presso l’ICS “Giovanni Pascoli”, “Ladi”,diall’affettività e di sensibilizzazione al contrasto alla violenza di genere, sostenuto dal Gruppo assicurativo Axae realizzato dalla Fondazione Una Nessuna Centomila insieme attiva. Iltoccherà 20 scuole in 12 regionine, da novembre 2024 a marzo 2025. Al cuore dell’iniziativa, le giovani generazioni e argomenti cruciali per la loro vita e per la società in generale, come la condizione esistenziale dei preadolescenti e il fenomeno complesso della violenza digitale.