Napolipiu.com - Scandalo arbitri in Serie A: Napoli martoriato, rigori negati e falli impuniti. Il caso Mariani solo l’ultimo

Leggi su Napolipiu.com

Gli azzurri penalizzati sistematicamente dagliin questa stagione: ilesplode dopo San SiroL’ennesimo arbitraggio che ha penalizzato per la settima volta ilin 12 giornate di campionato non deve e non può passare ancora una volta in cavalleria.Quanto accaduto nelle ultime due gare delcon Doveri (– Atalanta) eè sconcertante per chi ama il calcio, nonper i sostenitori napoletani. Ai già mancanti 6e i tanti colpisubiti dagli azzurri non ci hanno fatto mancare nulla neanche Doveri e. E siamoall’inizio della stagione.L’assenza dei media aIn una città priva di giornali e televisioni dedicati, quanto accaduto a San Siro non è passato inosservato tra gli appassionati di calcio. La gestione diha evidenziato ancora una volta un problema che non può essere ignorato.