Isaechia.it - Sanremo 2025, Carlo Conti racconta il momento esatto in cui ha capito che voleva Alessandro Cattelan al Festival

Lo scorso 11 novembre, nel corso della conferenza stampa dedicata alla presentazione diGiovani,ha annunciato chesarà il co-conduttore dell’ultima serata del.Al presentatore di Stasera c’èè stata anche affidata la conduzione del Dopoe diGiovani (QUI i nomi degli artisti in gara) che ha debuttato ieri, 12 novembre, in seconda serata su RaiDue. Il prossimo 1o dicembre, poi, si svolgerà la semifinale che vedrà gareggiare dodici candidati, tra i quali solo sei avranno accesso alla serata speciale in onda il 18 dicembre su RaiUno. Solo allora si si stabilirà quali saranno i quattro artisti in gara anella categoria Nuove Proposte.Intervistati dal settimanale Chi,hanno spiegato quale sia oggi l’importanza diGiovani, dato che molti candidati sono già affermati nel panorama musicale in quanto provenienti da talent show.