Gamerbrain.net - Planet Coaster 2: Guida Completa alla modalità Sandbox e Opzioni di Personalizzazione

Leggi su Gamerbrain.net

Ladi2 è il cuore della libertà creativa del gioco. Con una vasta gamma diper personalizzare ogni aspetto del parco, questaconsente di costruire il parco dei sogni senza vincoli o di impostare sfide su misura.IntroduzioneLadi2 va oltre la semplice costruzione libera. Ti permette di definire le regole del gioco, scegliendo impostazioni che possono rendere l’esperienza più impegnativa o semplificata. Potrai scegliere uno dei quattro biomi, ciascuno caratterizzato da un paesaggio unico e condizioni ambientali specifiche, per dar vita al parco in un contesto naturale che riflette al meglio la tua visione.Biomi DisponibiliTropicale – Con palme e vegetazione lussureggiante, perfetto per ambientazioni esotiche.