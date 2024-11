Terzotemponapoli.com - Perinetti: “Napoli, Serve Più Incisività Offensiva”

Secondo, l’assenza di Stanislav Lobotka ha influito pesantemente sul rendimento offensivo del. Il centrocampista slovacco, infatti, è un punto di riferimento per la costruzione del gioco azzurro: la sua capacità di gestire i tempi e dettare i ritmi è fondamentale per avviare azioni d’attacco e garantire continuità. La mancanza di Lobotka, quindi, ha limitato la fluidità del gioco offensivo, compromettendo l’efficacia dell’intera squadra.: Federico Buongiorno, un futuro leader per ilha elogiato Federico Buongiorno, giovane difensore su cui l’allenatore Antonio Conte ha deciso di puntare fortemente. Buongiorno ha dimostrato solidità e maturità, qualità che potrebbero portarlo a diventare un leader in campo. Secondo, questa è stata una scelta vincente: il giocatore ha ampi margini di miglioramento e potrebbe rappresentare una figura cardine per la difesa delin futuro.