Palio 2025, decisa anche la seconda data della Corse di Primavera

Il 2024 è agli sgoccioli e a Fucecchio la macchina organizzativa che porterà all’evento dell’anno è in pieno svolgimento. Gli occhi, dunque, sono già puntati sul. A seguito di un incontro tenutosi fra i capitani delle 12 Contrade e il Cda del, è stata individuata ladi Pasquetta, 21 aprile, per il secondo appuntamento con ledi preparazione per il prossimo, per cui sono ufficiali le date delledi: domenica 23 marzo e lunedì 21 aprile. Dopo aver verificato che non ci fossero sovrapposizioni con altri eventi palieschi, si è preferito posticipare di una settimana l’appuntamento con lacorsa di, in modo che gli addetti ai lavori possano conoscere e valutare i cavalli che di lì ad un mese potrebbero essere selezionati per il lotto che correrà il, domenica 18 maggio