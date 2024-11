Cultweb.it - Nevica nel deserto? Ecco quello che è successo davvero in Arabia Saudita

La coltre bianca che ha coperto ilarabo di Al-Nafud, nella regione di Al-Jawf, ha fatto gridare al miracolo e una “magica”ta in un territorio inconsueto. In realtà, si è trattato di una grandinata abbondante e non di neve.Le immagini sono state diffuse solo oggi, ma il fenomeno meteorologico è del 2 novembre scorso. A cosa è da addebitare tutto ciò? Alle precipitazioni che hanno a lungo colpito l’area di Al-Nafud, con tanto di grandine. Ilin questione si trova nel nord dell’, vicino al confine con la Giordania.Di certo, ci troviamo davanti a un caso eccezionale, considerato il fatto che in estate le temperature possono raggiungere e superare i 50°C. Tuttavia, almeno in, non si tratta di un episodio isolato. Nel 2021, per esempio, nella regione montuosa di Aseer il termometro scese sotto lo zero e, in quel caso sì, ci fu unata eccezionale.