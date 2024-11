Puntomagazine.it - Napoli, convegno “Governare il Cambiamento” sul futuro del centro storico

Parteciperanno il sindaco Manfredi, l’assessore Lieto e il Primicerio dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, Gianni CacaceÈ tutto pronto aper ildal titolo “il– Identità edeldi”, che si svolgerà il prossimo sabato 16 novembre, a partire dalle ore 9.30, presso la Sala del Mandato dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, in via Portamedina 41. Dopo il saluto del Primicerio dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, Gianni Cacace, e la relazione introduttiva di Pasquale Belfiore Presidente della Fondazione Annali dell’Architettura e delle Città, si confronteranno suldeldi: Alessandro Castagnaro, Presidente CTS Piano di gestione Unesco, Costanzo Jannotti Pecci, Presidente Unione Industriali di, Massimo Di Porzio, Presidente Confcommercio, mentre in rappresentanza dell’amministrazione comunale disaranno presenti Laura Lieto, Assessore all’Urbanistica, e il sindaco Gaetano Manfredi, che concluderà i lavori.