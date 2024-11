Game-experience.it - Microsoft vuole creare una Xbox portatile? Ne ha parlato Phil Spencer, condividendo indizi sul lancio

ha condiviso delle nuove dichiarazioni in merito all’arrivo di una console, suggerendo che in quel dihanno effettivamente intenzione di realizzare un dispositivo di questo tipo, lasciando però intendere che il suoè ancora piuttosto lontano.Ormai sono mesi che in rete si parla a più riprese dell’arrivo di una console, ma fino ad ora il colosso di Redmond non aveva maiin modo piuttosto concreto della possibilità di vedere approdare sul mercato in futuro una console mobile.Ma come abbiamo accennato ad inizio articolo,ha sfruttato la preziosa occasione rappresentata da una nuova intervista con Bloomberg per confermare che in quel distanno effettivamente guardando con interesse ad una console, indicando però che la sua uscita non è dietro l’angolo:Il capo diGaming ha infatti condiviso le seguenti dichiarazioni in merito all’arrivo di una:“Onestamente l’aspettativa è che vorremmo fare qualcosa.